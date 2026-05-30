Beşiktaş'a 2.06'lık dev eldiven! Yılın kalecisi de seçilmişti

13:28 30/05/2026, Cumartesi
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Kaleye takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı takım, 2.06'lık o file bekçisi için harekete geçti.

Kaleci transferine yoğunlaşan Beşiktaş için Belçika'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fotomaç'ın Belçika basınından aktardığı habere göre siyah-beyazlıların, Union Saint Gilloise takımında oynayan 26 yaşındaki eldiven Kjell Scherpen'i istediğini yazdı.

Union SG ile sözleşmesi haziran 2028'de bitecek olan Hollandalı kalecinin piyasa değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Scherpen'i Beşiktaş'ın dışında Almanya'dan Freiburg'un da istediği kaydedildi.

Belçika kulübünde bu sezon 43 resmi maça çıkan 2.06 boyundaki file bekçisi, 21 maçta kalesini gole kapatmıştı. Scherpen, Union SG ile Belçika Kupası'nı da kazandı.

Kjell Scherpen, kariyerindeki çıkışı 2023-2025 yılları arasında Avusturya'da Sturm Graz takımında gerçekleştirdi.

2024-2025 sezonunda Avusturya'da yılın kalecisi seçilen 26 yaşındaki eldiven, 2 lig şampiyonluğu da kazanmıştı.

