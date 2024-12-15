Çağdaş Atan kaleyi Deniz Dilmen'e emanet etti: Sebebini açıkladı

"Son idmanda kaleci Muhammet kaburga bölgesinde sıkıntı hissettiği için aramızda yok. Bugün 17-18 kişilik kısıtlı kadroyla buradayız. Eksildikçe güçleniyoruz biz. Biraz yorgun yakalandık. Ancak bizim için çok önemli maç. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz."