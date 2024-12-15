Çağdaş Atan kaleyi Deniz Dilmen'e emanet etti: Sebebini açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı öncesi kadro tercihleri hakkında konuştu. Atan, son haftalarda ilk 11'de yer alan ve Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan kaleci Muhammed Şengezer'in son durumunu açıkladı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertlilerin kritik maç öncesi ilk 11'i belli oldu; Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.
Mücadele öncesi teknik direktör Çağdaş Atan, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte öne çıkan açıklamalar şöyle:
"Son 3 maçtaki performansımız çok görkemli. Onur Heidenheim maçında sakatlık yaşadı. Eksiklerimiz var."
"Son idmanda kaleci Muhammet kaburga bölgesinde sıkıntı hissettiği için aramızda yok. Bugün 17-18 kişilik kısıtlı kadroyla buradayız. Eksildikçe güçleniyoruz biz. Biraz yorgun yakalandık. Ancak bizim için çok önemli maç. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz."
"Fenerbahçe için de önemli maç. Biraz yorgun ve şanssız yakalandığımız kesin. Fenerbahçe'ye futbol sınırları içerisinde sorun çıkarmaya geldik. Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok zor."
"Hafta içi bazı paylaşımlar yapılmış, gördük. Erken bir gol atabilirsek bu atmosferde işimize yarayabilir. Fiziksel yeterliliğimiz bizi nereye kadar götürecek bunu görmemiz gerekiyor."