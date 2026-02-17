Darp iddialarının ardından hoca değişikliği: Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Taraftarların tesisleri basıp Sinan Kaloğlu’nu darbettiği iddialarının ardından Amedspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp takımın başına geçen yeni hocayı duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor’da Sakaryaspor beraberliği sonrası yaşanan gelişmeler futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Maçın ardından taraftarların tesisleri basarak teknik direktör Sinan Kaloğlu’nu darbettiği iddiaları gündeme gelmiş, kısa süre sonra kulüp yönetimi 44 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.
Diyarbakır temsilcisi, teknik direktörlük koltuğunu ise hızlı doldurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Böylece Mesut Bakkal, sezon başından bu yana takımın başına geçen üçüncü teknik direktör oldu. Amedspor’da bu sezon daha önce görev yapan isimler arasında Sinan Kaloğlu’nun yanı sıra Mehmet Altıparmak da bulunuyordu.