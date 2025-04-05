Deniz Türüç geri dönüyor

Trendyol Süper Lig’de yarın Konyaspor’u konuk edecek Başakşehir’de kart cezasını tamamlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu sahalara geri dönüyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir, yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, 39 puanla 6. sırada yer aldı.
Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 9'unu kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 34 puanla 12. basamakta girdi.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kart cezasını tamamlayan Deniz Türüç ise şans bulması halinde sahada olabilecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele, Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
DENİZ TÜRÜÇ’ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Deniz Türüç, bu sezon Trendyol Süper Lig’de inişli çıkışlı bir performans sergiledi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu 40 maçta 7 gol 7 asist kaydetti.
Özellikle son haftalarda formsuz görünen Türüç, Başakşehir’in hücum organizasyonlarında kilit rol oynuyor.