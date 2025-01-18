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Diego Carlos Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

Diego Carlos Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

14:1518/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Diego Carlos transferi için geri sayıma başladı. Sarı-lacivertliler Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunmacıyı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’den kazanacağı rakam da belli oldu. Peki, Diego Carlos Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona yakın. 

Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u renklerine katmaya hazırlanıyor.


Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacı için kasasından çıkacak para da belli oldu.


İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kararlı tutumu karşısında rakam da indirime gittiği belirtildi.


Diego Carlos Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?


Sözcü'de yer alan haberde, Fenerabahçe'nin bu transfer için 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Aston Villa ile anlaşma sağladığı aktarıldı.


Futbolcuya da 3.5 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.


31 yaşındaki stoper bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maça çıktı.


#Diego Carlos
#Fenerbahçe
#Aston Villa

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