Dünyaca ünlü yıldızdan flaş istek: Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi transferden vazgeçti

10:22 30/05/2026, Cumartesi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, aynı yıldızın peşine düşmüştü. Fakat dünyaca ünlü yıldızın istekleri yüzünden transferden vazgeçildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, gündeme gelen son isimlerden biri de Dusan Vlahovic oldu.

Fotomaç’ın haberine göre Fenerbahçe’nin başkan adayları, sözleşmesi sona ermek üzere olan Sırp golcüye resmi teklif sundu.

Haberde Vlahovic’in, “18 milyon euro maaş verirseniz Fenerbahçe’ye gelebilirim” mesajını verdiği öne sürüldü.

Bu rakam üzerine iki başkan adayının da transferden vazgeçtiği ifade edildi.

