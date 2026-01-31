Dursun Özbek yıldız futbolcunun transferini veto etti

Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcunun artan bonservisi ve yıllık 5 milyon euroyu aşan maaş talebi sonrası sarı-kırmızılı kulüp masadan kalktı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, orta saha transferinde listenin ilk sırasına Pape Gueye’yi yazmıştı.
Senegal’i Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluğa taşıyan golü atan 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Villarreal, Senegalli 6 numara için belirlediği 40 milyon euroluk bonservis bedelinde geri adım atmadı. Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaşan Pape Gueye’nin ise yıllık 5 milyon euronun üzerinde maaş talep ettiği bildirildi.
Manchester City maçı sonrası transfer zirvesi yapan sarı-kırmızılı yönetim, Gueye’nin 4,5 yıllık sözleşmeyle kulübe toplamda 65 milyon euroyu bulan maliyetini masaya yatırdı. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti. Böylece Pape Gueye defteri Galatasaray için resmen kapanmış oldu.