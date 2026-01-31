Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dursun Özbek yıldız futbolcunun transferini veto etti

Dursun Özbek yıldız futbolcunun transferini veto etti

11:2431/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcunun artan bonservisi ve yıllık 5 milyon euroyu aşan maaş talebi sonrası sarı-kırmızılı kulüp masadan kalktı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, orta saha transferinde listenin ilk sırasına Pape Gueye’yi yazmıştı.

Senegal’i Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluğa taşıyan golü atan 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Villarreal, Senegalli 6 numara için belirlediği 40 milyon euroluk bonservis bedelinde geri adım atmadı. Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaşan Pape Gueye’nin ise yıllık 5 milyon euronun üzerinde maaş talep ettiği bildirildi.

Manchester City maçı sonrası transfer zirvesi yapan sarı-kırmızılı yönetim, Gueye’nin 4,5 yıllık sözleşmeyle kulübe toplamda 65 milyon euroyu bulan maliyetini masaya yatırdı. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti. Böylece Pape Gueye defteri Galatasaray için resmen kapanmış oldu.

#Galatasaray
#Pape Gueye
#Villarreal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarne zaman açılıyor? MEB 2026 takvimine göre sömestr (15 tatil) bitiş tarihi