Dursun Özbek yıldız futbolcunun transferini veto etti

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Villarreal, Senegalli 6 numara için belirlediği 40 milyon euroluk bonservis bedelinde geri adım atmadı. Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaşan Pape Gueye’nin ise yıllık 5 milyon euronun üzerinde maaş talep ettiği bildirildi.