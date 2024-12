Erol Bulut'tan Süper Lig devinin transferi için dikkat çeken açıklama: Bizden 4 milyon istediler onlar 10 milyon euroya aldı

Siyah-beyazlı kulübün kötü gidişatı hakkında da konuşan Bulut, "Beşiktaş'ın kötü bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Bu takım daha iyi oynayabilecek kaliteye sahip. Sezon başında bunu zaten gösterdiler. Demek ki başka sıkıntıları var. O sıkıntıların ne olduğunu şu an biz bilemeyiz. Son günlerde yöneticiler birbirine girmiş. Bu, Beşiktaş için güzel fotoğraflar değil. Bu durum futbolcuları da etkiliyor. Mesela Gedson Fernandes orta sahada her şeyi yapmaya çalışıyor ama tek başına bu kadar oluyor. Sonuçta '4 Büyükler'in arasında olan bir kulüp. Bu durumda olmaması gerekir. Şu an gösterdiklerinden daha iyisini gösterecek kaliteye sahipler" dedi.