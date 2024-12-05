Erol Bulut'tan Süper Lig devinin transferi için dikkat çeken açıklama: Bizden 4 milyon istediler onlar 10 milyon euroya aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'i çalıştıran Erol Bulut, Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen iki oyuncuyla ilgili transfer itirafında bulundu.
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki sezon devre arası transfer dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ernest Muçi'yle o dönemde ilgilendiklerini ancak transfer yasağı nedeniyle anlaşma sağlayamadıklarını ve Beşiktaş'ın Arnavutluk futbolcu için ödediği bonservis bedeline şaşırdığını ifade etti.
beIN Sports'a konuşan Erol Bulut, "Muçi, benim geçtiğimiz sezon devre arasında Cardiff City'e düşündüğüm bir transferdi. Biz sorduğumuzda 4 milyon euro bonservis bedeli olabileceğini söylemişlerdi. O dönem alma şansımız yoktu. Beşiktaş'a 10 milyona gelince şaşırdım" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün kötü gidişatı hakkında da konuşan Bulut, "Beşiktaş'ın kötü bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Bu takım daha iyi oynayabilecek kaliteye sahip. Sezon başında bunu zaten gösterdiler. Demek ki başka sıkıntıları var. O sıkıntıların ne olduğunu şu an biz bilemeyiz. Son günlerde yöneticiler birbirine girmiş. Bu, Beşiktaş için güzel fotoğraflar değil. Bu durum futbolcuları da etkiliyor. Mesela Gedson Fernandes orta sahada her şeyi yapmaya çalışıyor ama tek başına bu kadar oluyor. Sonuçta '4 Büyükler'in arasında olan bir kulüp. Bu durumda olmaması gerekir. Şu an gösterdiklerinden daha iyisini gösterecek kaliteye sahipler" dedi.
Fenerbahçe'de son dönemlerde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Oğuz Aydın'a da değinen Erol Bulut, "Ben Oğuz Aydın'la da ilgilendim ama mümkünatı yoktu. Oğuz, beğendiğim bir futbolcu. Gol atıyor, asist yapıyor. Son maçlarda Mourinho ona şans verdiğinde neler yapabileceğini herkese gösterdi. Bence çok kaliteli bir futbolcu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar katkısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.