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Eski hakemler değerlendirdi: Immobile'nin penaltı pozisyonundaki karar doğru mu?

Eski hakemler değerlendirdi: Immobile'nin penaltı pozisyonundaki karar doğru mu?

20:226/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK-Beşiktaş maçının 27. dakikasında yaşanan pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlıların Immobile ile kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Eski hakemler, Immobile pozisyondaki kararı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

İtalyan oyuncunun kazandırdığı penaltı ve VAR incelemesi tartışma konusu oldu.

Maçın 26. dakikasında Cıro Immobile kaleci Dioudis'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Siyah-beyazlıların yoğun itirazı sonrası hakem VAR'a gitti.

Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın tavsiyesi üzerine monitöre gidip izledikten sonra penaltıyı verdi.

Deniz Ateş Bitnel: "Dioudis - İmmobile mücadelesinde , kaleci geç kalıyor, topa dokunmıyor ve İmmobile 'yi düşürüyor! Hakem nasıl süzemedi bilmiyorum ama VAR müdahalesi ve Penaltı kararı doğru!"

#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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