Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim için dikkat çeken iddia: Eski takımına geri dönüyor

Fatih Terim için dikkat çeken iddia: Eski takımına geri dönüyor

13:2431/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Suudi Arabistan macerasının ardından boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın eski takımına geri dönebileceği öne sürüldü.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

A Spor’un haberine göre; Suudi ekibinin, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamı yeniden takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.

Haberde, Al Shabab’ın mevcut teknik direktörü Imanol Alguacil'le yollarını ayırması durumunda ilk adayın Fatih Terim olduğu vurgulandı.

Fatih Terim kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.


#Fatih Terim
#Suudi Arabistan
#Al Shabab
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Açıklamalar: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Kadın-Erkek Prim Yaş Tablosu