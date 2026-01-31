Fatih Terim için dikkat çeken iddia: Eski takımına geri dönüyor

Suudi Arabistan macerasının ardından boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın eski takımına geri dönebileceği öne sürüldü.
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
A Spor’un haberine göre; Suudi ekibinin, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamı yeniden takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.
Haberde, Al Shabab’ın mevcut teknik direktörü Imanol Alguacil'le yollarını ayırması durumunda ilk adayın Fatih Terim olduğu vurgulandı.
Fatih Terim kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.