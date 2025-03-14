Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a penaltı atışlarında yenilerek kupaya veda etti. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde 2.5 milyon euro gelir elde edecekti. Bu kapsamda Fenerbahçe’nin UEFA’dan toplam kazandığı rakam da belli oldu. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nden ne kadar kazandı, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /4 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışlarıyla yenilerek turnuvaya veda etti.



2 /4 Çeyrek final biletini alamayan Fenerbahçe, 2.5 milyon euroluk ekstra gelirden de mahrum kaldı.



3 /4 Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

