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Spor

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü duyurdu

20:42 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:07 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alındığı ve 3+1 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Çağlar Söyüncü'nün sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü tekrardan kadrosuna kattı.

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Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır."

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"Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır."

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"Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro ödenecek. (4 sene içerisinde 7 taksitle)"

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KAP AÇIKLAMASI.

#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Transfer
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