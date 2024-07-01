Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





"Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır."