Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü duyurdu

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alındığı ve 3+1 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Çağlar Söyüncü'nün sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü tekrardan kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır."
"Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır."
"Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro ödenecek. (4 sene içerisinde 7 taksitle)"
KAP AÇIKLAMASI.