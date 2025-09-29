Fenerbahçe (FB) - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda mı? UEFA Avrupa Ligi yayın bilgileri

Avrupa’da iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, grup aşamasındaki en kritik maçlardan birine hazırlanıyor. Fransız ekibi Nice ile oynanacak mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki geleceğini şekillendirecek. Peki Fenerbahçe (FB) - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz kanalda mı olacak? İşte karşılaşma öncesindeki son gelişmeler ve yayın bilgileri.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi OGC Nice'i İstanbul'da konuk edecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele için "Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt buldu. İşte, Fenerbahçe – Nice maçına dair tüm detaylar…

Fenerbahçe – Nice Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe – Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45’te başlayacak.



Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sezon Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının maç yayın hakları TRT 1 ve TRT Spor’da bulunuyor.

Karşılaşmanın önemi

Fenerbahçe, grup aşamasında yoluna hız kesmeden devam etmek istiyor. Kadıköy’de taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, güçlü Fransız ekibi Nice karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak. Bu kritik mücadelede alınacak sonuç, grubun kaderini doğrudan etkileyecek.



Maç öncesi program

1 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde saat 14:45’te basın toplantısı düzenlenecek. Aynı gün saat 16:00’da yapılacak son antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Nice ise son çalışmasını Fransa’da, yerel saatle 10:30’da gerçekleştirecek.

OGC Nice maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe'nin 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te OGC Nice ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Bilet satış programı şu şekilde: 29 Eylül Pazartesi günü saat 19.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet) 30 Eylül Salı günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet) 30 Eylül Salı günü saat 19.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır. SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR. ** Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu pasolig kart sahibi olmayan taraftarlarımız, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL