Fenerbahçe - Konyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor’u konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde maçta forma giyemeyecek. Mert Müldür'ün kırmızı kart cezası bulunurken Livakovic maç kadrosuna alınmadı. Konyaspor cephesinde ise Jevtovic, Aleksic, Uğurcan Yazğılı, Slowik, Tunahan Taşçı, Boateng, ve Ahmet Daş'ın sakatlıkları bulunuyor. Pedrinho ve Kramer'in sarı kart cezası bulunurken Oğulcan Ülgün'ün kırmızı kart cezası var. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor ilk 11’leri belli oldu mu, maç kadrosu ve muhtemel 11’de kimler var? İşte detaylar.

1 /9 Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor oluyor. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.



2 /9 Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.



3 /9 Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.



4 /9 Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Konyaspor karşısında süre alması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkacak.





5 /9 Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve sarı-lacivertli kulübe veda eden 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 71, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 99 mücadelede forma giydi.





6 /9 Tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasıyla 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 99 müsabakada 46 gol kaydetti. Dzeko, bu sezon ligde 14 kez rakip ağları sarsmayı başardı.



7 /9 Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçe tarihinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin ardından 2 sezonda 100 maça çıkan 3. futbolcu olacak.



8 /9 FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDA EKSİK VAR MI? Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde maçta forma giyemeyecek. Mert Müldür'ün kırmızı kart cezası bulunurken Livakovic maç kadrosuna alınmadı. Bosna Hersek’e giden Edin Dzeko’nun’da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

