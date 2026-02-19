UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nottingham Forest’i ağırlayacak. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi 2 eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor. Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /19 Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü (bugün) UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

2 /19 FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.



3 /19 Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.



4 /19 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.

5 /19 Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.



6 /19 FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.



7 /19 2 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.



8 /19 FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Asensio, Kante, İsmail, Kerem, Talisca

Nottingham Forest: Ortega, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, White, Hudson-Odoi, Jesus



9 /19 FENERBAHÇE, KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Fenerbahçe bu sezon da lig aşamasını geçerek son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.



10 /19 SON DÖNEMDE İYİ

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 28 Avrupa kupası maçında sadece 4 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 6 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.



11 /19 Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers ve Aston Villa'ya ise mağlup oldu.



12 /19 4 FARKLI TEKNİK ADAM GÖREV ALDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho ve Domenico Tedesco yönetiminde iç saha maçlarını oynadı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.



13 /19 İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.







14 /19 UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.





15 /19 Sarı-lacivertliler, bu sezon Mourinho yönetiminde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında ise takımın başına İtalyan teknik adam Domenico Tedesco geçti. Tedesco yönetiminde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 16 turu play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.



16 /19 İÇ SAHADA 148 MAÇTA 76 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 148 maçta 76 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 148 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 33 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 216 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 141 gole engel olamadı.



17 /19 FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 299. MAÇINA ÇIKACAK

İngiltere'nin Nottingham Forest takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 298 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 298 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 419 gol gördü.



18 /19 UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 102 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 102 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 102 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 103 gol gördü.

