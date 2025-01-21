Fenerbahçe stoperine kavuşuyor: Resmi açıklama geldi

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."