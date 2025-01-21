Fenerbahçe stoperine kavuşuyor: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için görüşmelere başlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un resmi imza için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Diego Carlos'u taşıyan uçak saat 00.30'da İstanbul'da olacak. Yapılan sağlık kontrollerin ardından Brezilyalı savunma oyuncusu resmi imzayı atacak.
31 yaşındaki savunma oyuncusu için Aston Villa'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bu sezon toplamda 17 maça çıkan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.