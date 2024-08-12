Fenerbahçe taraftarını kızdırdı: Eski Trabzonsporludan şok sözler

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Lille ile karşılaşacak. Play-off turuna kalmak için sahaya çıkacak sarı-lacivertliler ilk maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Lille forması giyen eski Trabzonsporlunun rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamalar ise Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak.
İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 2 rakibini daha geçmesi gerekiyor.
Devler Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı.
Maç öncesi ise çok konuşulacak açıklamalar yakından tanınan bir isimden geldi.
Sezon başında Trabzonspor ile olaylı bir şekilde ayrılan Thomas Meunier, Lille'in yolunu tutmuştu.
Belçikalı tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe maçı öncesi Fransız basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Sarı Lacivertli camiayı kızdırdı.
Deneyimli futbolcunun özellikle Fenerbahçe'ye şans tanımaması gündem oldu.
"İlk maçta fena oynamadık ve Fenerbahçe'ye karşı sahada daha dominant bir oyun ortaya koyduk. Genel olarak ilk maçımızdan memnun bir şekilde ayrıldık. Gol atmak her zaman kolay olmuyor ve bir anda yüklenirseniz 3-0'gibi bir skorla da mağlup olursunuz. Bundan dolayı kademeli bir şekilde hücum yapmak daha iyi bir avantaj sağlayabiliyor."
"Türkiye'de oldukça sıcak bir atmosfer, bir coşku var. Türkler tutkulu taraftarlar ve bu yönleriyle biliniyorlar. Bu coşku sırasında taraftarlar çabucak takımlarına karşı dönebiliyorlar. Bunun birkaç kez yaşandığına şahit oldum.
Bu yüzden oyunumuza odaklanmamız, korkmadan oynamamız, baskın futbol oynamamız ve rakiplerimizi mümkün olan en kısa sürede oyun dışı bırakmamız gerekiyor. Gerisini stadyum halledecektir. Böyle bir atmosfer beni motive eder ve futbolun ruhunda bu var. Bu tür maçları her yıl oynamıyoruz. Yapmamız gereken tek bir şey var: orada olduğumuzu ve rakiplerimiz için bunun kolay olmayacağını göstermek."
"Genç futbolcularımız biraz stres ve baskı hissedebilirler. Bu hep birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir şey. Fenerbahçe'nin oynamasına izin verdiğimiz anda hem sahada hem de tribünlerde tansiyon yükselecektir. Bu yüzden onların rüzgârını kesmek ve en başından itibaren fark yaratmak çok önemli. Amacımız maçın kontrolünü ele geçirmek ve fark yaratmak. Oraya boşuna gitmediğimizi göstermeliyiz."
"Büyük bir fiziksel etkiye sahipler. Tadic ve El Nesyri gibi tecrübeli oyuncuları var. Kaliteleri var, bu kesin.
Eğer José Mourinho bu kulüple anlaşırsa, onlarla bir şeyler kazanabileceğini bildiği içindir. Bu kolay olmayacak. Güçlü yanları var ama bizden daha güçlü olduklarını düşünmüyorum. Eleme şansımıza % 1000 inanıyorum."