Fenerbahçe taraftarını kızdırdı: Eski Trabzonsporludan şok sözler

Bu yüzden oyunumuza odaklanmamız, korkmadan oynamamız, baskın futbol oynamamız ve rakiplerimizi mümkün olan en kısa sürede oyun dışı bırakmamız gerekiyor. Gerisini stadyum halledecektir. Böyle bir atmosfer beni motive eder ve futbolun ruhunda bu var. Bu tür maçları her yıl oynamıyoruz. Yapmamız gereken tek bir şey var: orada olduğumuzu ve rakiplerimiz için bunun kolay olmayacağını göstermek."