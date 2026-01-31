Yeni Şafak
Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini tamamladı: 20 milyon euro bonservis ödenecek

Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini tamamladı: 20 milyon euro bonservis ödenecek

31/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu. Sarı lacivertliler zorunlu satın alma ile birlikte 20 milyon euro karşılığında yıldız oyuncu için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmak üzere.

Sky DE’nin aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Sidiki Cherif’i kadrosuna katmak için kulübüyle tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Genç oyuncunun, Crystal Palace ve Eintracht Frankfurt başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünden teklif almasına rağmen tercihini Fenerbahçe’den yana kullandığı belirtildi. 

Anlaşmanın detaylarına göre Sidiki Cherif, kira bedeliyle birlikte beş aylık bir dönem için Fenerbahçe forması giyecek.

Sözleşmede yaz aylarında devreye girecek yaklaşık 20 milyon euro tutarında zorunlu satın alma maddesi yer alıyor

Kulüpler arasındaki son resmi evrak işlemlerinin bugün sonuçlanması bekleniyor.

