Fenerbahçe'de ayrılık iddiası: Depresyona girdi, devre arası gitmek istiyor

YouTube’da yayın yapan NEO Spor kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler,

"Szymanski, devre arasında gitmek istiyor, İnşallah da ayrılır ama bu onu güzel uğurlamak lazım. Adam majör depresyonda yani çocuk oynayamıyor artık. Polonya Milli Takımı'nda kornerden gol atan adam burada top tutamıyor. Buna güzel bir uğurlama yapalım Beşiktaş maçında derim…" ifadelerini kullandı.