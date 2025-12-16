Fenerbahçe'de ayrılık iddiası: Depresyona girdi, devre arası gitmek istiyor

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup ederken, Sebastian Szymanski karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco, 67. dakikada sakatlanan Jhon Duran’ın yerine Polonyalı orta saha oyuncusunu sahaya sürdü.
Karşılaşmanın ardından Szymanski’nin geleceğiyle çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
YouTube’da yayın yapan NEO Spor kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler,
"Szymanski, devre arasında gitmek istiyor, İnşallah da ayrılır ama bu onu güzel uğurlamak lazım. Adam majör depresyonda yani çocuk oynayamıyor artık. Polonya Milli Takımı'nda kornerden gol atan adam burada top tutamıyor. Buna güzel bir uğurlama yapalım Beşiktaş maçında derim…" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Szymanski'yi 7 Haziran 2023'te Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Her geçen sezon performansı geriye giden 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon süre aldığı 22 maçta, 2 gol 2 asistlik katkı sağlayabildi.