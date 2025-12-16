Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de ayrılık iddiası: Depresyona girdi, devre arası gitmek istiyor

Fenerbahçe'de ayrılık iddiası: Depresyona girdi, devre arası gitmek istiyor

Selman Ağrıkan
11:2316/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup ederken, Sebastian Szymanski karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, 67. dakikada sakatlanan Jhon Duran’ın yerine Polonyalı orta saha oyuncusunu sahaya sürdü.

Karşılaşmanın ardından Szymanski’nin geleceğiyle çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YouTube’da yayın yapan NEO Spor kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler,

"Szymanski, devre arasında gitmek istiyor, İnşallah da ayrılır ama bu onu güzel uğurlamak lazım. Adam majör depresyonda yani çocuk oynayamıyor artık. Polonya Milli Takımı'nda kornerden gol atan adam burada top tutamıyor. Buna güzel bir uğurlama yapalım Beşiktaş maçında derim…" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Szymanski'yi 7 Haziran 2023'te Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Her geçen sezon performansı geriye giden 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon süre aldığı 22 maçta, 2 gol 2 asistlik katkı sağlayabildi.

#Fenerbahçe
#Serdar Ali Çelikler
#Sebastian Szymanski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı etkili oldu! Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği kar tatili açıklaması