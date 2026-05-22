Fenerbahçe'de gece yarısı muhtırası! Hakan Safi teknik direktör, TFF ve 'yapı' sözleriyle ortalığı yangın yerine çevirdi

10:55 22/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni sezon öncesi başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe’de başkan adayı Hafak Safi gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi, kulübün gelecek planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, teknik direktör tercihinden transfer stratejisine kadar birçok konuda iddialı mesajlar verdi.

“Türkiye’yi bilen hoca olacak” diyen Safi, ilk hedeflerinin takımı güçlendirmek olduğunu belirterek, “Bizim ilk işimiz Fenerbahçe’ye dünya yıldızlarını getirmek” ifadelerini kullandı.


Takımın oyun yapısına da değinen Safi, sabır çağrısı yaparak, “Sabredin. Atak oynayan, herkesin çekindiği bir Fenerbahçe yaratacağız” dedi.


Kulüp içi yapılanmalar ve eleştiriler hakkında da konuşan Safi, oldukça sert ifadeler kullandı:


“İcraatçi olduğumda göreceksiniz, bir yapı varsa dağıtacağım. Biz kurarız yapıyı, kimse bize yapı kuramaz. Bizden sonra ne kadar kişi değişmiş Türkiye Futbol Federasyonu’nda bir bakın.”

Fenerbahçe’nin yeni dönemdeki hedeflerinin, hem kadro kalitesi hem de oyun anlayışı açısından ciddi bir dönüşüm içerdiği mesajı verildi.

