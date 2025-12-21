Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Detay dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Detay dikkatlerden kaçmadı

Haber Merkezi
18:0321/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Karşılaşma sonrasında Jhon Duran'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor’u 3-0 yenerek puanını 39’a yükseltti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran’dan geldi.

Karşılaşma sonrasında Anderson Talisca ve Jhon Duran'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı.


Önce Talisca paylaşım yaparken; gol vuruşu anında Duran'ın gülüyor olmasıyla ilgili, "Gol olacağını biliyorsun dostum" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma Duran, "Biliyorum babam" yanıtını verdi.

Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.


#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı: YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi