Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Detay dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Karşılaşma sonrasında Jhon Duran'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor’u 3-0 yenerek puanını 39’a yükseltti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran’dan geldi.
Karşılaşma sonrasında Anderson Talisca ve Jhon Duran'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı.
Önce Talisca paylaşım yaparken; gol vuruşu anında Duran'ın gülüyor olmasıyla ilgili, "Gol olacağını biliyorsun dostum" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşıma Duran, "Biliyorum babam" yanıtını verdi.
Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.