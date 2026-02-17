Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken iddia: En ufak ağrıda bile oynamıyor

Serdar Ali Çelikler, ayrıca Meksikalı futbolcunun önceliğinin FIFA Dünya Kupası olduğunu öne sürdü. Çelikler, "Edson tamamen Dünya Kupası’na odaklı ve en ufak ağrısı dahi olsa oynamayı tercih etmeyeceği bir durumda olduğu söyleniyor. İnşallah bundan sonra hiç olmazsa 1-2 maç oynar" diye konuştu.