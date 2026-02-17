Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken iddia: En ufak ağrıda bile oynamıyor

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alverez'in ameliyat ihtimali konuşuluyor. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, hem yönetimin hem teknik heyetin şaşkın olduğunu belirtirken, oyuncu için dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe’nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez’in sakatlık süreci camiada soru işaretlerine neden oldu.
Sarı-lacivertli formayla uzun süredir sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun ameliyat olabileceği iddiaları gündeme geldi.
NEO Spor YouTube yayınında futbolcunun son durumunu değerlendiren Serdar Ali Çelikler, hem kulüp yönetiminin hem de teknik ekibin yaşanan gelişmeler karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.
Çelikler, Alvarez’in kariyerinde daha önce bu kadar uzun süre maç kaçırmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Edson konusunda yönetim ve hoca da biraz şaşkın durumda. Hayatında 14 gün maç kaçırmış adam Fenerbahçe’de şimdiden epeydir oynamayacak pozisyona gelmiş durumda."
Serdar Ali Çelikler, ayrıca Meksikalı futbolcunun önceliğinin FIFA Dünya Kupası olduğunu öne sürdü. Çelikler, "Edson tamamen Dünya Kupası’na odaklı ve en ufak ağrısı dahi olsa oynamayı tercih etmeyeceği bir durumda olduğu söyleniyor. İnşallah bundan sonra hiç olmazsa 1-2 maç oynar" diye konuştu.