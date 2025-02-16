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Fenerbahçeli yıldız sekerek soyunma odasına gitti: Son durumu belli oldu

Fenerbahçeli yıldız sekerek soyunma odasına gitti: Son durumu belli oldu

21:5316/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu son düdüğün ardından sekerek soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ile 71. dakikada Youssef En-Nesyri (2) ve 52. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler, puanını 57 yaparak zirve takibini sürdürdü. 

FRED SAKATLANDI MI? SON DURUMU NE?

Karşılaşmanın son düdüğün ardından Fred'in görüntüsü dikkat çekti.

Brezilyalı yıldız, maçın ardından sekerek soyunma odasına gitti.

Gazeteci Gürkan Ak'ın aktardığı bilgiye göre, “Fred'in durumu iyi. Darbeye bağlı bir ağrısı oluşmuş."

#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Fred
#Trendyol Süper Lig

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