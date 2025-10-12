Yeni Şafak
Fenerbahçe’de 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı: Takım arkadaşı çarpıcı paylaşım yaptı

18:2612/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Fenerbahçe Kulübü'nde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için verilen kadro dışı kararının ardından yıldız isimden çarpıcı bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından iki futbolcu için karar verildi.

İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun yönetim ve teknik heyetin onayı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

﻿"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur"

Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, kadro dışı kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Alvarez’in sosyal medyada yaptığı terazi ve siyah kalp emojili adalet vurgusu, kısa sürede gündem oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, daha sonrasında paylaşımını sildi.

#Fenerbahçe
#Edson Alvarez
#Kadro dışı
