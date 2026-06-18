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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aziz Yıldırım'dan ters köşe

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aziz Yıldırım'dan ters köşe

12:2218/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Fenerbahçe'de gözler saat 13.00'e çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörünü duyuracak. Aykut Kocaman'ı açıklayacağı beklenen başkan Aziz Yıldırım'dan herkesi şaşırtacak bir hamle gelebilir. Sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık o ismin Aykut Kocaman olmadığını iddia etti. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin bekleyiş sona ermek üzere. Sarı-lacivertli kulüpte gözler saat 13.00'te yapılacak açıklamaya çevrilirken, başkan Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Son günlerde kulislerde Aykut Kocaman'ın takımın başına getirileceği yönündeki iddialar ağırlık kazanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olmayacağını öne sürdü.

Aşık, teknik direktör tercihinin yönetim kurulu toplantısı sonucunda İsmail Kartal'dan yana kullanıldığını açıkladı. Bu iddia, camiada ve taraftarlar arasında büyük merak uyandırırken, gözler Aziz Yıldırım'ın nasıl bir karar açıklayacağına çevrildi.

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