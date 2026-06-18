Fenerbahçe'de gözler saat 13.00'e çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörünü duyuracak. Aykut Kocaman'ı açıklayacağı beklenen başkan Aziz Yıldırım'dan herkesi şaşırtacak bir hamle gelebilir. Sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık o ismin Aykut Kocaman olmadığını iddia etti. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...

1 /3 Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin bekleyiş sona ermek üzere. Sarı-lacivertli kulüpte gözler saat 13.00'te yapılacak açıklamaya çevrilirken, başkan Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

2 /3 Son günlerde kulislerde Aykut Kocaman'ın takımın başına getirileceği yönündeki iddialar ağırlık kazanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olmayacağını öne sürdü.