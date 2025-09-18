Osimhen yok





Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.