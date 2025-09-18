Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takımda Nijeryalı golcü Osimhen sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Teknik direktör Okan Buruk kritik maçın 11'inde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını Devler Ligi'ne de taşımak istiyor.
Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.
Frankfurt'ta iki eksik
Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek. Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.
Osimhen yok
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.
İşte kritik maçın muhtemel 11'leri:
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Doan, Hojlund, Chaibi, Bahoya, Can Uzun, Burkardt.
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Singo, Sallai, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper.