Futbol sahalarında görülmemiş olay: O kaçtı hakem kovaladı sonu kırmızı kart ile bitti!

Al-Ittihad forması giyen Fabinho, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartın geleceğini anlayınca akılalmaz bir yönteme başvurdu. Oyun durduğu anda yedek kulübesine doğru hızla yönelen ve "oyundan çıkıyormuş" gibi yapan yıldız futbolcu, hakemi kandıramadı.
Cidde'de Saudi Pro League mücadelesinde Al-Ittihad ile Damac arasında dün akşam oynanan maç 1-1 sona erdi. Maçın bitmesine dakikalar kala yaşanan olay gündem oldu.
Maçın uzatma dakikalarında, Al-Ittihad'ın kaptanı Fabinho (32), rakip oyuncu Yahya Naji'ye yaptığı sert ve taktiksel faulle ikinci sarı kartını göreceğini anladı.
Brezilyalı yıldız, o anda akla hayale gelmeyecek bir plan yaptı ve hemen kaptanlık bandını çıkardı.
Fabinho göz teması kurmadan yedek kulübesine doğru resmen koşmaya başladı. Sanki kendisi değişiklik için oyundan çıkıyormuş gibi bir plan yaptı.
Ancak hakem Saleh Al-Turais bu numarayı yutmadı. Elinde kartla Fabinho'nun peşine düştü, sahanın dışına kadar kovaladı ve kaçmaya çalışan tecrübeli orta sahaya ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi.
Fabinho mecburen soyunma odasına yollandı, Al-Ittihad ise son dakikalarda 10 kişi kaldı.
İşte o anlar…