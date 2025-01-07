Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın Georges Mikautadze için Lyon'a teklifi belli oldu.
Icardi'nin sakatlığı sonrasında Galatasaray, bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Listenin başında ise Lyon forması giyen Georges Mikautadze var.
Galatasaray'ın Mikautadze'yi kadrosuna katmak için Fransız kulübünün kapısını çaldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takımın, 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı fakat bu rakamın reddedildiği öğrenildi.
Galatasaray'ın 22 milyon euroluk yeni bir teklifle Lyon'un kapısını tekrardan çaldığı iddia edildi.
Sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında Metz'ten transfer edilen Mikautadze için Lyon'un bonuslar dahil 25 milyon euro istediği biliniyor.
Galatasaray'ın da bu civarlarda bir rakama transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Mikautadze, 7 gol ve 1 asistle oynadı.