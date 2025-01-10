Galatasaray Lyon'u ikna etti! Mikautadze'nin talebi şaşkına çevirdi

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Gürcü forvet Georges Mikautadze için Lyon'la anlaşma sağladı ancak oyuncudan gelen talep sarı-kırmızılıları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da Georges Mikautadze bilmecesi sürüyor. Lyon ile yaptığı pazarlıklarda son teklif ile Fransız ekibini ikna eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sürpriz bir problemle karşı karşıya kaldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Lyon'u 22 milyon Euro'luk teklifle ikna etti.
Öte yandan sarı-kırmızılılar bu kez Georges Mikautadze'nin astronomik maaş talebine takıldı.
Lyon'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Mikautadze, Galatasaray'dan 5 milyon Euro talep etti.
Oyuncunun indirime gitmemesi halinde Galatasaray'ın, Rennes forması giyen Amine Gouiri'ye yöneleceği belirtildi.
Gouiri'nin de kapıyı yıllık 4 milyon Euro'dan açtığı haber detayında yer aldı.