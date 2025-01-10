Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Lyon'u ikna etti! Mikautadze'nin talebi şaşkına çevirdi

Galatasaray Lyon'u ikna etti! Mikautadze'nin talebi şaşkına çevirdi

09:5010/01/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Gürcü forvet Georges Mikautadze için Lyon'la anlaşma sağladı ancak oyuncudan gelen talep sarı-kırmızılıları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Georges Mikautadze bilmecesi sürüyor. Lyon ile yaptığı pazarlıklarda son teklif ile Fransız ekibini ikna eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sürpriz bir problemle karşı karşıya kaldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Lyon'u 22 milyon Euro'luk teklifle ikna etti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar bu kez Georges Mikautadze'nin astronomik maaş talebine takıldı.

Lyon'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Mikautadze, Galatasaray'dan 5 milyon Euro talep etti.

Oyuncunun indirime gitmemesi halinde Galatasaray'ın, Rennes forması giyen Amine Gouiri'ye yöneleceği belirtildi.

Gouiri'nin de kapıyı yıllık 4 milyon Euro'dan açtığı haber detayında yer aldı.

#Galatasaray
#Olympique Lyon
#Georges Mikautadze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engelli emeklilik şartları değişti: 2008 öncesi sigorta girişi olanlar dikkat! SGK Merkez Sağlık Kurulu karar verecek