Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi grupta, rakipleri kim?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi bugün gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim, hangi grupta? Galatasaray’ın ZTK maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

1 /8 Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi TFF tarafından bugün gerçekleşti.

2 /8 A, B, C ve D grubu olmak üzere takımlar 4 gruba yerleşti.



3 /8 5. turdan gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil oldu.



4 /8 Her grupta 6 takım yer aldı.

5 /8 GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray kura çekimi sonrasında C grubunda yer aldı. Rakipleri ise şu şekilde;





6 /8 > Başakşehir > Konyaspor > Eyüpspor > Çorum FK > Boluspor







7 /8 Galatasaray C Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.