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Spor

Galatasaray'a gelmeyi kabul etti: Transferde tek engel kaldı

Umut Yılmaz
09:27 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız isimle el sıkıştı. Transferde tek bir engel kaldı. İşte ayrıntılar...

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Yaz transfer döneminde santrfor ve sağ bek takviyesi yapan Galatasaray, merkez orta sahaya yıldız bir isim almak için girişimlerini sürdürüyor.











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Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinin ilk sırasında Manchester United'ın 27 yaşındaki oyuncusu Scott McTominay yer alıyor.













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Uzun süredir bu transfer için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım, İskoç futbolcuyu ikna etti.












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McTominay, 5 milyon euro yıllık ücret karşılığında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.









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MANU ZORLUYOR


Bu transferde Galatasaray'ı en çok zorlayan cephe ise Manchester United oldu.

İskoç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Manchester ekibi, pazarlıklara 30 milyon euro'dan başladı.








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İngilizler, pazarlık masasında 25 milyon euro'ya kadar inerken; Galatasaray'ın teklifi 15 milyon euro'da kaldı.




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Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Aslan, McTominay için teklifini bonuslar dahil 20 milyon euro'ya yükseltmeye hazırlanıyor.





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SARA ÇOK PARA


Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Norwich City'den Gabriel Sara.

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Brezilyalı oyuncu, yüksek maaş beklentisi sebebiyle beklemeye alındı.

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25 yaşındaki oyuncu, bonservis bedeli McTominay'a oranla daha uygun olsa da istediği net ücret yüksek olması nedeniyle rafa kaldırıldı.

#Transfer
#Galatasaray
#Scott McTominay
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