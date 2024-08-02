Galatasaray'a gelmeyi kabul etti: Transferde tek engel kaldı

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız isimle el sıkıştı. Transferde tek bir engel kaldı. İşte ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde santrfor ve sağ bek takviyesi yapan Galatasaray, merkez orta sahaya yıldız bir isim almak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinin ilk sırasında Manchester United'ın 27 yaşındaki oyuncusu Scott McTominay yer alıyor.
Uzun süredir bu transfer için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım, İskoç futbolcuyu ikna etti.
McTominay, 5 milyon euro yıllık ücret karşılığında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.
MANU ZORLUYOR
Bu transferde Galatasaray'ı en çok zorlayan cephe ise Manchester United oldu.
İskoç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Manchester ekibi, pazarlıklara 30 milyon euro'dan başladı.
İngilizler, pazarlık masasında 25 milyon euro'ya kadar inerken; Galatasaray'ın teklifi 15 milyon euro'da kaldı.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Aslan, McTominay için teklifini bonuslar dahil 20 milyon euro'ya yükseltmeye hazırlanıyor.
SARA ÇOK PARA
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Norwich City'den Gabriel Sara.
Brezilyalı oyuncu, yüksek maaş beklentisi sebebiyle beklemeye alındı.
25 yaşındaki oyuncu, bonservis bedeli McTominay'a oranla daha uygun olsa da istediği net ücret yüksek olması nedeniyle rafa kaldırıldı.