Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber: Juventus maçı sonrasında ortaya çıktı

Haber Merkezi
11:5719/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Mücadele sonrasında Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 ile geçti.

Mücadele sonrasında Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili Fichajes'te şu haber yer aldı:

"Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, büyük kulüplerin radarına yeniden girdi. Transferi, yazın en büyük transfer olaylarından biri olmaya aday görünüyor."

"Adı; Atletico Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyor. Bu 3 kulüp de, büyük maçlarda fark oluşturabilecek bir forvet arıyor."

"PSG'nin devreye girmesi, dengeleri tamamen değiştirdi. Paris kulübünün ilgisi yüzeysel değil. Luis Enrique, Nijeryalı oyuncuyu, PSG'nin yenilenme projesinin hücumunu yönetecek ideal transfer olarak belirledi."

“Fransız devinin finansal durumu sayesinde, devasa bir teklif yapması söz konusu.”

#victor osimhen
#galatasaray
#juventus
