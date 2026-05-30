Galatasaray’dan Avrupa’da tarihi başarı: Adını listeye yazdırdı

Süper Lig’de 4 sezondur arka arkaya şampiyon olan Galatasaray’dan tarihi bir başarı daha geldi. Sarı kırmızılı takım, adını önemli bir listeye yazdırdı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, arka arkaya 4. şampiyonluğunu yaşadı.
Bu başarının ardından sarı kırmızılı kulüp adını önemli bir listeye yazdırdı.
Football Benchmark / The European Elite 2026 raporuna göre Galatasaray, Avrupa’nın en değerli 32 kulübü listesine 23. sıradan girdi.
Kulübün işletme değeri 724 milyon euro olarak açıklanırken, Galatasaray, 2022’den bu yana listeye giren ilk Türk kulübü oldu.