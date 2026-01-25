Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı: ‘Yüksek ihtimalle gelecek’

Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’nin ilgilendiği yıldız için Galatasaray da devreye girdi.

1 /6 Fenerbahçe ve Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /6 Her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek için yıldız oyuncularla temas halinde.

3 /6 Fenerbahçe’nin ilgilendiği golcü bir oyuncu için Galatasaray’ın da devreye girdiği öğrenildi.

4 /6 Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Omar Marmoush için harekete geçtiği iddia edildi

5 /6 A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'ın verdiği bilgiye göre; sarı kırmızılıların, Manchester City'de forma giyen Mısırlı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.