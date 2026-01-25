Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı: ‘Yüksek ihtimalle gelecek’

Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’nin ilgilendiği yıldız için Galatasaray da devreye girdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek için yıldız oyuncularla temas halinde.
Fenerbahçe’nin ilgilendiği golcü bir oyuncu için Galatasaray’ın da devreye girdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Omar Marmoush için harekete geçtiği iddia edildi
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'ın verdiği bilgiye göre; sarı kırmızılıların, Manchester City'de forma giyen Mısırlı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
Uzundurukan, “Galatasaray'da sezon sonu için Omar Marmoush transferi yüksek ihtimal olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı.