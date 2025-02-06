Galatasaray'dan Opoku hamlesi! Başakşehir bu rakamı istedi

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek için Başakşehir'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, Jerome Opoku için temasa geçerken talep edilen ücret de belli oldu.

1 /7 Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı kadrosuna katan Galatasaray, stoper transferi de planlıyor.

2 /7 Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Başakşehir forması giyen Jerome Opoku oldu.

3 /7 Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Jerome Opoku için Başakşehir'le temaslara başladı.

4 /7 Başakşehir'in Ganalı stoper için Galatasaray'dan talep ettiği bonservis de ortaya çıktı.

5 /7 Buna göre Başakşehir, Opoku için Galatasaray'dan 9 milyon Euro istedi.

6 /7 Başakşehir, Jerome Opoku'nun bonservisini sezon başında Arouca'dan 1.5 milyon Euro karşılığında almıştı.