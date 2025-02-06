Galatasaray'dan Opoku hamlesi! Başakşehir bu rakamı istedi

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek için Başakşehir'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, Jerome Opoku için temasa geçerken talep edilen ücret de belli oldu.
Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı kadrosuna katan Galatasaray, stoper transferi de planlıyor.
Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Başakşehir forması giyen Jerome Opoku oldu.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Jerome Opoku için Başakşehir'le temaslara başladı.
Başakşehir'in Ganalı stoper için Galatasaray'dan talep ettiği bonservis de ortaya çıktı.
Buna göre Başakşehir, Opoku için Galatasaray'dan 9 milyon Euro istedi.
Başakşehir, Jerome Opoku'nun bonservisini sezon başında Arouca'dan 1.5 milyon Euro karşılığında almıştı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 1412 dakika sahada kalan Jerome Opoku, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı da verdi.