Galatasaray'dan rekor bonservis! Orta saha transferi için rakam belli oldu

Sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükselten Galatasaray, orta saha hattına takviye yapmak için belirlediği iki adaya rekor bonservis ayırdı. İşte ayrıntılar...
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak sağ beke Elias Jelert takviyesi yapan Galatasaray'da sırada orta saha var.
Uzun süredir listedeki isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetiminin, orta saha transferi için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Wendel ve McTominay'de ısrarcı olan Galatasaray, iki futbolcu için de 20 milyon euro ödemeye hazır.
Sarı-kırmızılıların söz konusu rakam için Manchester United ve Zenit'ten yanıt beklediği vurgulandı.
Haberde Galatasaray'ın orta saha transferini 20-21 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına yetiştirmeye çalıştığı aktarıldı.
Maaşta tavan ücreti Mauro Icardi'nin kazandığı 10 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın bonservisteki üst limitinin ise 20 milyon euro olduğu dile getirildi.