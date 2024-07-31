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Spor

Galatasaray'dan rekor bonservis! Orta saha transferi için rakam belli oldu

14:24 - 31/07/2024 Çarşamba
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Sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükselten Galatasaray, orta saha hattına takviye yapmak için belirlediği iki adaya rekor bonservis ayırdı. İşte ayrıntılar...

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak sağ beke Elias Jelert takviyesi yapan Galatasaray'da sırada orta saha var.





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Uzun süredir listedeki isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetiminin, orta saha transferi için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.




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Sabah'ta yer alan habere göre Wendel ve McTominay'de ısrarcı olan Galatasaray, iki futbolcu için de 20 milyon euro ödemeye hazır.



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Sarı-kırmızılıların söz konusu rakam için Manchester United ve Zenit'ten yanıt beklediği vurgulandı.

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Haberde Galatasaray'ın orta saha transferini 20-21 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına yetiştirmeye çalıştığı aktarıldı.



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Maaşta tavan ücreti Mauro Icardi'nin kazandığı 10 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın bonservisteki üst limitinin ise 20 milyon euro olduğu dile getirildi.

#Galatasaray
#Scott McTominay
#Wendel
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