Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi: 28 gole katkı yapan dünya yıldızı gündemde

16:0625/05/2026, Pazartesi
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’ın, Avrupa’ya dönmek isteyen dünyaca ünlü Fransız yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.

Fotomaç’ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Kingsley Coman için girişim yapmayı değerlendiriyor.

Haberde, kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmek isteyen Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde forma giymeyi hedeflediği aktarıldı. Galatasaray’ın da bu durumu fırsata çevirmek istediği ifade edildi.

Kingsley Coman’ın, daha önce Bayern Münih'te birlikte oynadığı Leroy Sane ile yeniden aynı takımda forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda hücum hattına üst düzey bir yıldız eklemek istediği ve Coman transferini bu doğrultuda değerlendirdiği belirtiliyor.

29 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Al Nassr formasıyla 41 resmi maçta görev aldı. Coman, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

