Galatasaray'dan tecrübeli yıldıza kanca: Perisic takibe alındı

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı kulübün, 35 yaşındaki Hırvat kanat Ivan Perisic'i gündemine aldığı ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminde genç ve gelecek vadeden isimlere ilgi gösteren Galatasaray'ın tecrübeli bir futbolcuyu da gündemine aldığı öğrenildi.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; sarı-kırmızılı takım, Ivan Perisic'le ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Tottenham tarafından Hajduk Split'e kiralanan Perisic, 4 Temmuz'da da bedelsiz olarak Hırvat ekibine transfer oldu.
35 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.
Ivan Perisic kimdir?
2 Şubat 1989 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı.
Sırasıyla Sochaux, Roeselare, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern Münih, Tottenham formaları giydi.
Hırvatistan Milli Takımı ile 134 karşılaşmada görev alan Perisic, 33 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...