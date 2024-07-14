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Spor

Galatasaray'dan tecrübeli yıldıza kanca: Perisic takibe alındı

09:34 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 09:53 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı kulübün, 35 yaşındaki Hırvat kanat Ivan Perisic'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

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Yaz transfer döneminde genç ve gelecek vadeden isimlere ilgi gösteren Galatasaray'ın tecrübeli bir futbolcuyu da gündemine aldığı öğrenildi.








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Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; sarı-kırmızılı takım, Ivan Perisic'le ilgileniyor.






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Geçtiğimiz sezon devre arasında Tottenham tarafından Hajduk Split'e kiralanan Perisic, 4 Temmuz'da da bedelsiz olarak Hırvat ekibine transfer oldu.









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35 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.





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Ivan Perisic kimdir?


2 Şubat 1989 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı.




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Sırasıyla Sochaux, Roeselare, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern Münih, Tottenham formaları giydi.

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Hırvatistan Milli Takımı ile 134 karşılaşmada görev alan Perisic, 33 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...



#Galatasaray
#Transfer
#Ivan Perisic
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