Galatasaray'ı şampiyon yapan teknik direktör Antalyaspor'un başına geçiyor

23:1819/12/2025, Cuma
Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, son olarak Kocaelispor'a mağlup oldu. Ligde kalmak için önemli hamleler yapmak zorunda olan kırmızı beyazlılar takımın başına sürpriz bir ismi getiriyor.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Antalyaspor'da sürpriz bir isim takımın başına geçiyor.

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan sonrasında ise Erol Bulut ile devam eden Antalyaspor'da ligin ikinci yarısında takımı Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırması bekleniyor.

55 yaşındaki teknik direktör Türkiye'de son olarak Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta Fatih Terim'in ekibinde yer alan deneyimli hoca ilerleyen günlerde Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Hamza Hamzaoğlu'nun son görüşmelerin ardından teknik heyetini de belirlemesi bekleniyor.

Süper Lig'de Galatasaray'da çalıştığı dönemde sarı kırmızılı kulüple 3 kupayı da kazanan Hamzaoğlu sonrasında istediği istikrarı sağlayamamıştı.

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde transfer yasağını kaldırmak istediği ve bu plan doğrultusunda kadrosunu takviye edeceği de gelen haberler arasında.

