Galatasaray’ın istediği 35 milyonluk orta saha için Fenerbahçe devreye girdi

Orta sahaya yıldız takviyesi yapacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe aynı futbolcuya talip oldu. Premier Lig devinde forma giyen yıldız için ilk olarak Okan Buruk’un talebi doğrultusunda Galatasaray devreye girmişti. Jose Mourinho’nun da takımda istediği yıldız ismi Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Detaylar haberimizde.

1 / 11 Gabriel Sara takviyesiyle orta sahayı güçlendiren, ancak yıldız futbolcuyu forvet arkasında kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Lucas Torreira’nın yanına güçlü bir isim arıyor.



2 / 11 Gabriel Sara'yı 10 numara pozisyonunda kullanmak isteyen Okan Buruk, Torreira'nın yanına güçlü bir takviye talep etti.



3 / 11 Galatasaray, eski gözdesi McTominay'i yeniden gündemine aldı.



4 / 11 İngiliz devi, İskoç oyuncuyla yapılan son görüşmenin ardından satışla ilgili resmi görüşmelerin başlayacağını ve tekliflerin değerlendirmeye alınacağını duyurdu.



5 / 11 Yaz başından beri Aslan’ın radarında olan, ancak kulübü Manchester United’ın kesin kararını vermemesi sebebiyle transferi gerçekleşmeyen McTominay konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

6 / 11 Orta saha arayışında olan Fenerbahçe’de oyuncuya talip oldu.



7 / 11 İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig takımı Fulham, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sander Berge'nin transferi için Burnley ile anlaşmaya vardı.



8 / 11 Haber detayında Sander Berge'nin, 20+5 milyon sterlinlik bonservis ücreti karşılığında transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

9 / 11 Aynı zamanda Fulham'ın, Fenerbahçe ile gündemde yer alan Scott McTominay'ın transferinden Sander Berge'yi kadrosuna katmasıyla birlikte vazgeçtiği belirtildi.

10 / 11 Bu durumda Fenerbahçe için Scott McTominay'ın transferinde bir fırsat doğabilir.