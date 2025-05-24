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Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif ortaya çıktı: Astronomik rakam

Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif ortaya çıktı: Astronomik rakam

Haber Merkezi
17:1324/05/2025, Saturday
G: 24/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bir kez daha şampiyon olan Galatasaray, transferde de büyük oynamya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih'te Leroy Sane ile ilgili belirsizlik yaşanmaya devam ediyor.

29 yaşındaki Alman oyuncunun, kulüpte kalıp kalmayacağı henüz net değil.

Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu henüz kontratını yenilemezken Avrupa'dan birçok kulüp Sane'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray da Sane'nin peşinde.

Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

SKY'ın haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir teklif gönderdi.

Premier Lig ekipleri ve Napoli'den de oyuncuya teklif yapıldığı ama en yüksek teklifin Galatasaray'dan geldiği ifade edildi.

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