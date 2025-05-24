Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif ortaya çıktı: Astronomik rakam

Süper Lig'de bir kez daha şampiyon olan Galatasaray, transferde de büyük oynamya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif ortaya çıktı.

1 /7 Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih'te Leroy Sane ile ilgili belirsizlik yaşanmaya devam ediyor.

2 /7 29 yaşındaki Alman oyuncunun, kulüpte kalıp kalmayacağı henüz net değil.

3 /7 Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu henüz kontratını yenilemezken Avrupa'dan birçok kulüp Sane'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.

4 /7 Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray da Sane'nin peşinde.

5 /7 Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

6 /7 SKY'ın haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir teklif gönderdi.