Galatasaray'ın takımdan gönderdiği yıldız ilk maçında parladı

Galatasaray’ın takımdan gönderdiği yıldız ilk maçında parladı

15:2315/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon ara transferde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, yeni sezon öncesi Brezilya ekibi Vasco da Gama’ya kiralık gönderildi. Cuesta, Vasco formasıyla ilk maçında gol sevinci yaşadı, ancak 90+5’te gelen beraberlik golüyle hayal kırıklığı gördü.

Galatasaray geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 8 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Carlos Cuesta'yı yeni sezon öncesi Vasco da Gama'ya göndermişti.

Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile çıktığı ilk maçta fileleri buldu.


Brezilya Serie A'nın 22. hafta maçında Ceara'yı konuk eden Vasco da Gama 80. dakikada Carlos Cuesta'nın attığı golle 2-1 öne geçti.


Ancak maçta son sözü eski Kayserispor ve Sivassporlu Pedro Henrique söyledi.


35 yaşındaki kanat oyuncusu 90+5'te attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.


#Galatasaray
#Carlos Cuesta
#Vasco
