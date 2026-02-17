Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız maç sonu takım arkadaşlarına isyan etti: Sosyal medyada olay oldu

Haber Merkezi
23:0517/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaraylı yıldızı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, tur kapısını da araladı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ile 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 87. dakikada Sacha Boey kaydetti.

Juventus'un gollerini ise 16 ve 32. dakikada Teun Koopmeiners attı. Ayrıca Juventus'ta Juan Cabal 67. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Mücadele sonrasında Victor Osimhen’in görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.

Karşılaşmanın 5-2 kazanılmasına rağmen Osimhen’in, Lang’a bir pozisyonda pas atmamasına tepki gösterdiği görüldü. Bu an sosyal medyada, Osimhen’in daha fazla fark atmak için hırslandığı şeklinde yorumlanırken; 'Osimhen'e bak. 5 atmışız, daha fazla fark atamadık diye tepki gösteriyor' ifadeleri kullanıldı.

Osimhen daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet kutlamasında yer aldı.

