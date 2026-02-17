Galatasaraylı yıldız maç sonu takım arkadaşlarına isyan etti: Sosyal medyada olay oldu

Karşılaşmanın 5-2 kazanılmasına rağmen Osimhen’in, Lang’a bir pozisyonda pas atmamasına tepki gösterdiği görüldü. Bu an sosyal medyada, Osimhen’in daha fazla fark atmak için hırslandığı şeklinde yorumlanırken; 'Osimhen'e bak. 5 atmışız, daha fazla fark atamadık diye tepki gösteriyor' ifadeleri kullanıldı.