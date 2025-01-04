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Georges Mikautadze'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'ye transfer olacak mı?

Georges Mikautadze'den Galatasaray açıklaması: Türkiye'ye transfer olacak mı?

Haber Merkezi
18:124/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Georges Mikautadze, kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki Georges Mikautadze Galatasaray'a transfer olacak mı? Georges Mikautadze Galatasaray hakkında ne dedi?

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak istiyor.



Hatta Galatasaray, Mikautadze için resmi görüşmelere de başladı.

Sarı kırmızılı kulübün, 24 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açtığı biliniyor.

Mikautadze hakkında çıkan Galatasaray iddialarına da yanıt verdi.

Hakkında çıkan transfer iddiaları için konuşan Mikautadze şu cümleleri kullandı:

"Daha yeni geldim, yaklaşık 6 ay önce."

"Oynayacağımız maçlara odaklanmış durumdayım."

"Konuşulanlara bakmıyorum."

"Transfer dönemi böyle, endişelenmenize gerek yok."

#Galatasaray
#Georges Mikautadze
#Süper lig

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