Hakan Çalhanoğlu, dün akşam oynanan İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan’a karşı jeneriklik bir gol kaydetti. Milli yıldızın golü galibiyete yetmedi ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İşte Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’a attığı gol.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.
Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
HAKAN'DAN MÜTHİŞ GOL
Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu dev maçın rövanş 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.