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Hakan Çalhanoğlu’dan mükemmel füze: Eski takımını böyle üzdü

Hakan Çalhanoğlu’dan mükemmel füze: Eski takımını böyle üzdü

11:143/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hakan Çalhanoğlu, dün akşam oynanan İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan’a karşı jeneriklik bir gol kaydetti. Milli yıldızın golü galibiyete yetmedi ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İşte Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’a attığı gol.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.


Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.


HAKAN'DAN MÜTHİŞ GOL



Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.


Bu dev maçın rövanş 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.


HAKAN ÇALHANOĞLU GOL İZLE

#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#Milan

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