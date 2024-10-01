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Hakemden Jose Mourinho’ya yanıt: ‘O 90 dakikayı…’

Hakemden Jose Mourinho’ya yanıt: ‘O 90 dakikayı…’

10:501/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor’u 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından hakeme övgü dolu sözlerde bulundu. Hakem Mehmet Türkmen’den Portekizli teknik adama yanıt gecikmedi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından tebrik ettikleri 32 yaşındaki genç hakem Mehmet Türkmen açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" dediği Mehmet Türkmen, dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın bu sözleri hakkında Beyaz TV'ye konuştu.

Mehmet Türkmen yaptığı açıklamada "Jose Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. 

Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. 

O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.


Hedefleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Mehmet Türkmen, "Hakem olarak Türk hakemliğini, ailemi ve arkadaşlarımı dünya futbolunda temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum.


Özel fizyoterapistlerle, psikologlarla ve kondisyonerlerle çalışıyorum. Dünya futbolunda Türk hakemliğinin de yeri olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası finali yönetmeyi çok isterim." dedi.


#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Mehmet Türkmen

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