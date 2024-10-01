Hakemden Jose Mourinho’ya yanıt: ‘O 90 dakikayı…’

O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.



