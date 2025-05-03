Hatayspor - Rams Başakşehir maçı saat kaçta, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 34. haftasında Hatayspor evinde Rams Başakşehir’i konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Atakaş Hatayspor'da Vincent Aboubakar ve Lamine Diack sakatlıkları, Joelson Fernandes de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Rams Başakşehir’de kart cezalısı futbolcu bulunmazken orta saha oyuncusu Onur Ergün'ün sakatlığı devam ediyor. Peki, Hatayspor - Rams Başakşehir maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Trendyol Süper Lig’e veda etmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor, 34. Hafta mücadelesinde avrupa bileti kovalayan Rams Başakşehir ile Mersin’de karşılaşacak.
Hatay temsilcisi ligde çıktığı 31 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi ise 48 puanla 6. basamakta bulunuyor.
Sezonun bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da Vincent Aboubakar ve Lamine Diack sakatlıkları, Joelson Fernandes de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Rams Başakşehir’de kart cezalısı futbolcu bulunmazken orta saha oyuncusu Onur Ergün'ün sakatlığı devam ediyor.
Rakibine konuk olduğu ilk 2 Süper Lig maçını kaybeden ve kalesinde 7 gol gören Rams Başakşehir’i, son 6 karşılaşmanın beşini kazanırken, hatayspor'a sadece 4 gol şansı tanıdı.
Rams Başakşehir, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 3-0 yenmişti. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Hatayspor (1B 2M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (2-0; Eylül 2020).
Hatayspor'a rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçını kaybeden ve kalesinde yedi gol gören İstanbul Başakşehir, son altı karşılaşmanın beşini kazandı (1B) ve bu karşılaşmalarda sadece dört gol yedi (hükmen sonuçlar hariç).
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, lig tarihinde taraftarı önünde üst üste üç karşılaşmayı puansız geçmedi (hükmen sonuçlar hariç).
Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı maçların %53'ünü kaybeden İstanbul Başakşehir (8/15), en üst ligde daha yüksek bir mağlubiyet oranına sahip olduğu sadece iki sezon geçirdi (%65; 2011/12 & %59; 2012/13).
Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı maçların %53'ünü kaybeden İstanbul Başakşehir (8/15), en üst ligde daha yüksek bir mağlubiyet oranına sahip olduğu sadece iki sezon geçirdi (%65; 2011/12 & %59; 2012/13).
Geçen hafta Göztepe'ye 4-1 mağlup olarak bu sezon Süper Lig'deki en farkı mağlubiyetini tekrarlayan İstanbul Başakşehir (0-3 vs Trabzonspor & Gaziantep FK), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana kalesine en fazla isabetli şut gelen karşılaşmayı geride bıraktı (12).
Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 32 puan kaybeden Hatayspor, Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2016/17'den bu yana Kayserispor'un (38; 2021/22) ardından bu şekilde en fazla puan bırakan ekip konumunda.
Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta fileleri havalandıran Abdulkadir Parmak, Hatayspor formasıyla üç karşılaşmalık seri yakalayan ilk Türk oyuncu olmayı hedefliyor.
Süper Lig kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu sezonu geçiren Philippe Keny (3 gol & 3 asist), sezonun ilk yarısında İstanbul Başakşehir'in Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol kaydetmişti.
İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Süper Lig kariyerinde Hatayspor'dan (5G 1B 1M; hükmen sonuçlar hariç) daha fazla mağlup ettiği tek takım Sivasspor (7G 1B).
HATAYSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Atakaş Hatayspor: Visar, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Abdülkadir Parmak, Messanga, Görkem, Boutobba, Bamgboye, Strandberg
Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Operi, Umut, Deniz, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek