İsmail Kartal şampiyon takımın başına geçiyor

İsmail Kartal şampiyon takımın başına geçiyor

Selman Ağrıkan
14:5114/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Son olarak İran’da Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyon ekibinin, teknik direktörlük koltuğu için Kartal’ı düşündüğü öğrenildi.

Son olarak İran'da Persepolis’te görev yapan ve 30 Haziran’dan bu yana boşta olan İsmail Kartal, bu kez Tractör’ün teknik direktörlük gündemine girdi.

İran basınında yer alan haberlere göre Tractör yönetimi, mevcut teknik direktör Dragan Skocic ile yolları ayırmayı düşünüyor. Kulüp içinde, Hırvat çalıştırıcının yerine İsmail Kartal’ın getirilmesi seçeneğinin ciddi biçimde masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Tractör, geçtiğimiz sezon İran Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

İsmail Kartal, Mourinho sonrası Fenerbahçe ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. 

#İsmail Kartal
#İran Ligi
#Tractör
