İspanya'da hakem operasyonu: Tecrübeli isimler görevden alındı

İspanya La Liga'da önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli hakemler ve önemli isimler görevden alınırken, MHK Başkanı da değişti.
Avrupa'da da hakem tartışmaları yaşanmaya devam ediyor.
İspanya'da büyük bir hakem operasyonu yapıldı.
İspanyol MHK'sı başkanı Medina Cantalejo, VAR'dan sorumlu Clos Gomez ve tecrübeli birçok hakem görevlerinden alındılar.
MHK'dan Antonio Rubinos Pérez; başkan yardımcıları Vicente Lizondo Cortés, Bernardino González Vázquez ve José Luis Lesma López de el çektirilen isimler arasında yer aldı.
Hakem komitesinin, bir CEO ve onun yanında bir spor yöneticisi tarafından yönetileceği öğrenildi.
İspanya Futbol Federasyonu, hakem komitesine dair bu kararı kulüplerden gelen talep doğrultusunda aldıklarını beyan etti.