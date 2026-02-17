Yeni Şafak
İtalyan basınından Galatasaray’a övgü dolu sözler: Neye uğradıklarını şaşırdılar

23:1717/02/2026, Salı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında İtalyan basınından temsilcimiz Galatasaray’a övgü dolu sözler geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, tur kapısını da araladı. 

Karşılaşma sonrasında İtalyan basınından Galatasaray’a övgü dolu sözler geldi. İşte o başlıklar:

La Gazzetta dello Sport: "Galatasaray, Juventus'u ezdi. Spaletti felaketi yaşadı”

Sky Italia: "Galatasaray korkutucu bir takım."

Corriere dello Sport: "Juventus darmadağın oldu, Galatasaray, Juve'yi ezdi!"

Calciomercato: "Galatasaray bu gece harikaydı."

#Galatasaray
#Juventus
#Şampiyonlar ligi
