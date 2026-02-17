İtalyan basınından Galatasaray’a övgü dolu sözler: Neye uğradıklarını şaşırdılar

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında İtalyan basınından temsilcimiz Galatasaray’a övgü dolu sözler geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, tur kapısını da araladı.
Karşılaşma sonrasında İtalyan basınından Galatasaray’a övgü dolu sözler geldi. İşte o başlıklar:
La Gazzetta dello Sport: "Galatasaray, Juventus'u ezdi. Spaletti felaketi yaşadı”
Sky Italia: "Galatasaray korkutucu bir takım."
Corriere dello Sport: "Juventus darmadağın oldu, Galatasaray, Juve'yi ezdi!"
Calciomercato: "Galatasaray bu gece harikaydı."